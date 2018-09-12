防堵登革熱疫情 旗津單日清出10車次廢棄物

2018-09-12 20:03

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市旗津區出現3例登革熱群聚疫情，市府防疫團隊對當地老舊空屋、空地等環境大掃蕩，單日清出髒亂廢棄物高達3.2噸，約垃圾車10車次，數量驚人;另三民區有2例病例，管制正興國中、民族國小外部人員進出，因該區域已無新增病例，衛生局今宣布解除兩校管制。

衛生局表示，旗津地區有眾多老舊空屋及空地、港岸沿線充斥大量輪胎、保麗龍、帆布，昨天起對中洲里及警戒里別，進行環境大掃蕩，單日共執行64戶空屋強制孳檢及化學防治，查獲54個大型廢棄物積水容器，其中22個已孳生病媒蚊幼蟲，當場清除、投藥並依法開出4張舉發單。

登革熱工作小組召集人、環保局副局長張瑞琿今率防疫人員到旗津區警戒里複查，仍查獲廢棄戲院、空地堆置廢棄物及積水容器孳生病媒蚊幼蟲，張瑞琿表示，為嚴防登革病毒在旗津區蔓延，將全面改善廢棄空屋、空地環境髒亂，也籲請空屋、空地所有人落實環境管理。

另外三民區寶龍、安發里8月底出現2例本土疫情，8月31日對鄰近正興國中、民族國小兩校進行外部人員管制，防止疫情入侵校園，截至目前該區域已無新增病例發生，兩校經病媒複查均屬合格，今宣布解除學校外部人員進出管制，衛生局也感謝校方及社區民眾配合各項防疫措施，三民區疫情將持續監控至本月22日，才能解除疫情警報。