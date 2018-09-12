疫病》中彰登革熱疫情再增5例 醫護人員也中標...

台中、彰化再增5例本土登革熱確診病例，累計今年本土登革熱已達到112例。（資料照，彰化縣政府提供）

2018-09-12 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕本土登革熱群聚感染再擴大！疾管署今公布國內新增5例本土登革熱病例，包含台中市3例、彰化縣2例，累計今年本土登革熱已達到112例。

潭子個案初判非醫院內感染

衛福部疾病管制署表示，台中新增2女1男本土登革熱病例，目前均住院中，其中大里區個案居住於疫情高風險區、豐原區及大雅區，個案為潭子區某醫院護理師及外籍看護，初判是在醫院外圍園區感染，非院內感染，院方已進行院區外圍緊急噴藥，並加強病媒蚊防治。

彰化縣則新增員林市仁美里50歲女性及北斗鎮文昌里80多歲老翁，其中員林市個案住家與該市近期發生本土群聚的國中相近，研判感染與該國中相關，目前個案已康復，累計該起校園群聚共5人確診；而北斗鎮個案目前住院中，該個案8日發病，曾到溪州鄉公園及台中市西屯區活動，感染源還在調查中。

疾管署提醒，本週末受颱風及其外圍環流影響，部分地區會有局部短暫陣雨發生，雨後病媒蚊密度會隨環境中積水容器增加而上升，民眾雨後應立即巡視戶內外環境，澈底清除積水容器，防範病媒蚊孳生。