疫病》菜園成登革熱防疫死角 新北開出14張罰單

新北市衛生局今天針對新莊區瓊林北路私人菜園進行聯合稽查，共開出14張罰單。（衛生局提供）

2018-08-28 12:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市登革熱疫情尚未趨緩，目前全市累計21例，其中有10例有菜園活動史，衛生局在新莊區瓊林南路市民農園與瓊林北路私人菜園劃設「熱區」，今天上午展開聯合稽查，目前為止共開出14張罰單，其中1位菜農「逃逸」規避稽查，恐吞下6至30萬元罰鍰。

衛生局長林奇宏指出，近期新莊區本土登革熱病例皆與瓊林南路市民農園或瓊林路及瓊林北路菜園有關，已分別劃設12公頃及4.2公頃的紅色「熱區」，另周邊劃設共75公頃藍色「高風險區」，實施防疫作為。

林奇宏說，今天上午針對瓊林路及瓊林北路菜園進行聯合稽查，已開出14張罰單，其中13張為查獲陽性積水容器，將開罰3000元至1萬5000元，1位菜農「逃逸」規避稽查，將依傳染病防治法開罰6至30萬元。累計全市目前為止，已開出43張罰單，另有26張勸導單。

環保局長劉和然指出，明天為新北市各級學校的清潔日，將加強登革熱防疫重點，此外，自疫情爆發以來，民眾防疫配合度提升，有民眾主動要求封園「封久一點」，還有人與辛苦噴消的清潔隊員致謝，顯示民眾對於登革熱保持高度警覺性。