疫病》台中、新北登革熱再增7例 均有菜園活動史

台中市住家戶外以熱煙霧機噴藥情形。（疾管署提供）

2018-08-27 15:19

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布國內新增7例本土登革熱，其中，台中市5例、新北市2例，均有菜園活動史，研判與當地群聚感染事件有關；目前台中市群聚感染累計已達18例、新北市更是21例。

疾管署表示，台中市新增5例個案為2男3女，分別居住於大里區、太平區與南區，介於50多歲至70多歲，陸續於8月17日至23日發病後就醫，經檢驗確診，目前3人住院中、2人在家休養。在發病前，5人均有大里區東昇里「開心農場」或鄰近菜園活動史，研判與當地群聚感染事件有關。

至於新北市新增2例個案為1女1男，均為新莊區居民，包含自立里60多歲女性及瓊林里50多歲男性，2人分別於8月22日、24日發病後就醫，經檢驗確診；目前2人住院中。在發病前，2人均有瓊林里菜園活動史，研判與當地群聚感染事件有關。

疾管署強調，台中市政府與中央支援單位將連續3天、針對大里區開心農場及周圍6個高風險里別，執行大規模戶外區塊聯合防治，以地毯式清除孳生源，並且每日動員50至60組人力以熱煙霧機由外向內包夾熱區噴藥滅蚊，建立防火牆，遏阻疫情向外擴散。至於新北市第3波群聚感染事件的病例數較少，研判疫情已過高峰、逐漸趨緩，無失控情形，將持續針對高風險區域採取重點防治。

今年國內共計47例本土登革熱，分別為新北市21例、台中市20例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市及高雄市各1例。