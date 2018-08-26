疫病》連爆15起登革熱疫情 中市府購快篩試劑供診所把關

2018-08-26 15:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市連日爆15起登革熱疫情，台中市政府這個週休二日發起「全民清水桶，一里清100桶積水容器」，鼓勵民眾動起來清積水容器，避免病媒蚊孳生；衛生局也採買公費登革熱NS1快篩試劑，提供疫情熱區的55家基層診所使用，提昇案例確診通報時效，全面防堵疫情擴散。

台中市衛生局指出，今日沒有新增病例，但連日爆15起登革熱病例，市府上緊發條在包括這波登革熱疫情熱源大里區東昇里「開心農場」及周邊地區、內新市場及大里區、太平區、東區、西區及南區等區域，陸續動員約300多人，執行該農場及市場孳生源清除27次、擴大疫情調查14次、化學防治8次，登革熱案例住家附近也加強清理及噴藥。

因連日大雨不斷，為徹底清除孳生源頭，市府這週休二日也發動「全民清水桶，一里清100桶積水容器」活動，動員里鄰長與社區民眾巡查戶內外環境，清除如花瓶、盆栽、屋頂排水溝、雨棚等戶內外易積水的場所，避免病媒蚊孳生。

衛生局呼籲，台中市全市均為登革熱高風險區域，請民眾不要掉以輕心，尤其大雨過後通常會導致病媒蚊指數上升，民眾儘速自行清理環境，若拒絕、規避或妨礙防疫工作者，可依法處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

另針對台中市登革熱確診案例，除全面做好隔離性醫療照護，圍堵防止第2波病例出現，另衛生局也採買公費登革熱NS1快篩試劑，大量提供疫情熱區的55家基層診所使用，並辦理教育訓練，提升案例通報時效，同時鼓勵非熱區的醫療院所自行採購快篩試劑並申報健保，民眾只要出現疑似登革熱症狀使用快篩試劑，均享健保給付。