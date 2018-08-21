疫病》中市新增2例本土登革熱 女新兵中標

台中市接連傳出本土登革熱確定病例，衛生局展開防疫大作戰。（台中市衛生局提供）

2018-08-21 21:37

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市繼東區出現本土登革熱確定病例後，衛生局今日又宣布新增2病例，為烏日區19歲女性及大里區68歲女性，目前住院中；市府已動員清查病媒蚊孳生源及噴藥，全面防堵疫情擴散，也呼籲民眾清除環境積水容器，避免疫情擴大。

衛生局指出，烏日區19歲女性為新兵，潛伏期間活動地以新北市中和區住家及烏日區成功嶺為主，曾前往台中火車站附近用餐，可能感染源仍待釐清。昨日衛生單位已完成孳生源清除及病媒蚊密度調查，今日由成功嶺化學兵執行營區內環境噴消。

大里區68歲女性為家管，潛伏期間曾至台南姊姊住家，主要活動地為住家及位於大里區東昇里菜園。此外，大里區8月19日至20日共接獲4例疑似本土登革熱個案通報，除68歲女性個案確診外，另3名疑似個案檢驗中；他們雖住在不同里別，但均曾有東昇里菜園活動史，為疑似群聚感染事件，衛生局今日已前往該菜園完成孳生源清除及噴藥，並暫時封閉菜園。

衛生局表示，因應此波登革熱疑似群聚疫情，除已會同環保局、區公所及鄰里長等進行病媒蚊孳生源清查及噴藥，並於昨、今日召開區級登革熱防治小組會議，另督導醫療院所清楚疫情現況及通報轉介方式，落實孳生源清除及公權力執行，全力防堵疫情擴散。

民眾應配合政府各項疫情調查與防治工作，並主動清除戶內外環境積水容器，如經查核發現孳生登革熱病媒蚊幼蟲者，可依傳染病防治法開罰3000元至1萬5000元；如未依限期改善，可按次處罰，請勿以身試法。

衛生局代理局長陳南松呼籲，白線斑蚊分布於全國平地及海拔1500公尺以下山區，且多棲息於戶外，如未做好孳生源清除與防蚊措施，一旦遭病媒蚊叮咬均有感染的風險。提醒民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史。