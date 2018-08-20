台南公務員鬼月闖知名鬼屋醫院！原來是要查這個…

南市衛生局人員稽查杏林醫院室內積水情形。（圖：南市衛生局提供）

2018-08-20 20:46

〔記者王俊忠／台南報導〕在網路曾名列全國10大鬼屋、廢棄多年的台南市中西區西門路上杏林醫院，最近因連日下雨，有民眾擔心醫院內多處積水、中庭雜草叢生，恐孳生登革熱病媒蚊。南市衛生局日前派員前往孳清，地下室原太平間雖有積水，但有管理員養魚，未發現孑孓或陽性容器。

衛生局人員透露，之前曾有同仁到杏林醫院稽查後，出來覺得想嘔吐與頭暈等症狀。衛生局長陳怡告訴同仁，這可能是同仁們自己的心理因素造成，「因為想著要到傳說中的知名鬼屋醫院稽查就莫名緊張起來」，可能因此造成不舒服感覺；而這次稽查行動後沒有同仁反映有身體不舒服情事。

衛生局表示，這家廢棄醫院早有聘請人員負責管理，另外，防治中心針對登革熱高風險列管點分為9大類，包括陽性水溝、資源回收場、廢棄冷卻水塔、廢棄輪胎回收場、儲水菜園、積水地下室及空屋空地。杏林醫院已納入登革熱列管重點，衛生局會定期派員巡查。

日前，衛生局派出3組監測人員到杏林醫院勘查、發現電梯井、貨梯井雖有積水，但未發現孑孓，已預防性投藥；原是太平間的地下室位置也有積水，但有管理員飼養魚群，頂樓滲水問題也請管理人員加強清除。

衛生局登熱防治中心呼籲下雨後1週為防治關鍵期，請民眾務必在雨後落實戶內（外）環境巡查與整頓，加強「巡、倒、清、刷」，避免積水孳生病媒蚊。如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等疑似症狀，勿自行服藥，請儘速就醫、主動告知醫師旅遊史，讓衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大，相關資訊可參閱南市衛生局官網https://goo.gl/p1Qiqc或1922防疫專線。從2017年6月26日起針對查獲有孑孓的陽性孳生源者，一律依傳染病防治法處罰款台幣3千元至1萬5千元，沒有改善期。