台南公務員鬼月闖知名鬼屋醫院！原來是要查這個…

南市衛生局人員稽查杏林醫院室內積水情形。（圖：南市衛生局提供）

2018-08-20 20:46

〔記者王俊忠／台南報導〕在網路曾名列全國10大鬼屋、廢棄多年的台南市中西區西門路上杏林醫院，最近因連日下雨，有民眾擔心醫院內多處積水、中庭雜草叢生，恐孳生登革熱病媒蚊。南市衛生局日前派員前往孳清，地下室原太平間雖有積水，但有管理員養魚，未發現孑孓或陽性容器。

衛生局人員透露，之前曾有同仁到杏林醫院稽查後，出來覺得想嘔吐與頭暈等症狀。衛生局長陳怡告訴同仁，這可能是同仁們自己的心理因素造成，「因為想著要到傳說中的知名鬼屋醫院稽查就莫名緊張起來」，可能因此造成不舒服感覺；而這次稽查行動後沒有同仁反映有身體不舒服情事。

衛生局表示，這家廢棄醫院早有聘請人員負責管理，另外，防治中心針對登革熱高風險列管點分為9大類，包括陽性水溝、資源回收場、廢棄冷卻水塔、廢棄輪胎回收場、儲水菜園、積水地下室及空屋空地。杏林醫院已納入登革熱列管重點，衛生局會定期派員巡查。

日前，衛生局派出3組監測人員到杏林醫院勘查、發現電梯井、貨梯井雖有積水，但未發現孑孓，已預防性投藥；原是太平間的地下室位置也有積水，但有管理員飼養魚群，頂樓滲水問題也請管理人員加強清除。

衛生局登熱防治中心呼籲下雨後1週為防治關鍵期，請民眾務必在雨後落實戶內（外）環境巡查與整頓，加強「巡、倒、清、刷」，避免積水孳生病媒蚊。如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等疑似症狀，勿自行服藥，請儘速就醫、主動告知醫師旅遊史，讓衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大，相關資訊可參閱南市衛生局官網https://goo.gl/p1Qiqc或1922防疫專線。從2017年6月26日起針對查獲有孑孓的陽性孳生源者，一律依傳染病防治法處罰款台幣3千元至1萬5千元，沒有改善期。

  • 南市衛生局人員在杏林醫院地下室原太平間積水位置投藥防治登革熱病媒蚊。（圖：南市衛生局提供）

    南市衛生局人員在杏林醫院地下室原太平間積水位置投藥防治登革熱病媒蚊。（圖：南市衛生局提供）

  • 南市衛生局人員進入杏林醫院稽查。（圖：南市衛生局提供）

    南市衛生局人員進入杏林醫院稽查。（圖：南市衛生局提供）

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