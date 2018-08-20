疫病》嘉市防登革熱大作戰 祭獎金鼓勵自主通報

嘉義市推動民眾自我監測通報登革熱的獎勵計畫，嘉義市長涂醒哲（右一）、衛福部疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳（右二）等提醒民眾加強警覺性。（記者王善嬿攝）

2018-08-20 13:35

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義縣傳出登革熱病例，嘉義市政府加強防疫，為了鼓勵市民、醫師及早通報，推動「民眾自我健康監測通報獎勵計畫」，只要民眾自覺疑似感染登革熱、屈公病或茲卡病毒主動通報，就醫確診可獲得獎勵金2500元，為全國首推登革熱通報獎勵措施的縣市。

嘉義市長涂醒哲表示，「不是獎勵得病，是獎勵幫助疫調噴藥」，醫師通常講求精準，都要確診後才通報，但為能有效公共衛生防疫，疑似感染就趕緊通報，「寧可做白工，也不放過一隻可能傳染的蚊子」，獎勵計畫沒有上限、也沒有期限；他提醒，登革熱防治三部曲，清除積水容器、獎勵主動通報跟即時疫調噴藥，防疫專線（05）2341150。

衛生福利部疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳表示，今年疫情從北部開始，目前已有17例本土性登革熱病例，包括新北市11例、台北市2例、高雄市1例、嘉義縣2例跟桃園市1例，雖然還沒有出現重症，但疫情擴散不可不慎。

李翠鳳說，以往觀念都是高雄、屏東、台南等易出現登革熱，但一來南部縣市多年加強防治、警覺心較高，二來氣候變遷，今年多是以往少出現疫情的區域，尤其登革熱症狀前期有發燒、頭痛、肌肉痛等，跟感冒症狀相似，醫師、民眾如沒提高警覺，就可能延誤就醫跟防疫。