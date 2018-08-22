疫病》登革熱疫情拉警報 南市布氏級數逾3、多達10里

2018-08-22 15:56

〔記者蔡文居／台南報導〕台南最近午後經常發生雷陣雨，根據台南市登革熱防治中心監測病媒蚊密度顯示，南市誘卵桶監測陽性率、平均卵數均偏高，而環保局病媒蚊密度調查布氏級數超過3已多達10里，疫情拉警報。

環保局今天啟動清除積水容兌換防疫物資活動，只要蒐集廢鐵罐或廢鋁罐20罐、廢寶特瓶等塑膠容器40瓶、廢玻璃容器50支、電池10顆，即可兌換香皂、洗碗精、殺蟲劑、防蚊液、防蚊掛其中一項。環保局呼籲請大家一起清除積水容器換好康，顧環境。

環保局與北區公所今天在北區振興華興里聯合活動中心舉辦清除容器記者會。環保局主任祕書黃瑞恩說，南市近幾年防疫有成，洗刷3年前登革熱大流行紀錄，這是市府與市民記取教訓、積極合作、落實防疫的成果。最近雨量增多，請市民繼續配合清除積水容器，延續防疫成效。

環保局表示，清除積水容兌換防疫物資活動共有4場，接著3場分別為23日上午10時到12時銀同里活動中心；23日上午10時到12時振興華興里聯合活動中心；25日上午10時到12時銀同里開山路39號。

環保局說，南市第32週病媒蚊密度調查，布氏級數超過3已達10里，熱區誘卵桶監測連續兩週陽性率>60%也有113里，防疫工作不容稍有鬆懈，最經濟有效方式即清除積水容器與容器減量。若能及時清除積水容器，病媒蚊一週內找不到積水繁衍，就沒有登革熱。