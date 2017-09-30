疫病》中市防治登革熱總動員 對症下藥降低疫情風險

定期巡檢清除居家戶內外積水容器，降低發生登革熱疫情的風險。（台中市環保局提供）

2017-09-30 23:20

〔記者黃鐘山／台中報導〕夏秋之際是登革熱好發季節，環保局今天說，預防登革熱最根本的工作就是清除孑孓，今年除委由病媒防治業者噴藥，更展開「擴大環境清潔日」及「清除孑孓行動日」，環保志工總動員清除居家易積水容器，多管齊下，盼消滅病媒蚊孳生源。

環保局長白智榮表示，為加強防疫工作，今年截至8月已動員各區清潔隊及鄰里環保志工達10萬6280人次，清除積水容器約2萬2334個，並配合「登革熱孳生源三級複式動員專案」，與衛生局及區公所聯合追蹤查核，加強清除病媒蚊孳生源。

消滅病媒蚊孳生源，不僅在每月第一週的星期六展開「擴大環境清潔日」及「清除孑孓行動日」，今年更委託專業的病媒防治業者進行噴藥消毒作業，除在公共區域道路側溝及鄰里的小公園噴藥消毒，更與當地里長配合，瞭解里內蚊蟲孳生熱點，對症下藥加以預防。

環保局提醒，預防登革熱最根本的工作就是清除孑孓（蚊子幼蟲），定期巡檢清除居家戶內外積水容器，如水桶、碗盆瓶罐、盆栽底盤、保麗龍箱、紙盒、戶外水缸、帆布、廢輪胎、樹洞、燒金紙的桶子及旗座水泥樁空洞等，以降低發生登革熱疫情的風險。

市民若至賣場或商店購買殺蟲劑，請選擇具有行政院環保署核准製造或輸入字號的一般環境衛生用藥，並遵照標示謹慎使用，讓環境保持通風，避免人體與藥劑直接接觸，才能有效撲殺病媒蚊，維護自身安全。