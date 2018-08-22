疫病》登革熱群聚感染！ 中市再增3確診病例

2018-08-22 16:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市登革熱疫情再傳3確診病例！台中市衛生局指出，今日大里區又確診3例，且3人跟昨日確診的大里區個案共4人，雖住在不同里別，均曾有前往東昇里菜園活動史，為群聚感染事件。

衛生局除前往該菜園完成孳生源清除及噴藥，也配合疫情防治暫時封閉菜園，呼籲近期曾前往該處菜園民眾提高警覺，若有身體不適儘速就醫。

此外，目前台中市登革熱感染人數共6人，衛生局已了解感染個案接觸者身體情況，目前沒有發現異樣；環保局也成立應變小組，針對出現個案的重點區域更加強環境消毒。呼籲民眾加強清理易孳生蚊蟲的積水容器，杜絕登革熱病媒蚊孳生。

台中市衛生局指出，台中市今日再確認有3起確診登革熱個案，值得注意的是，3新增個案與昨日確診的大里區1個案，均有前往大里東昇里菜園活動，該局已連續兩日前往該菜園清除積水容器及清理環境，並完成噴藥。

衛生局指出，因有4人有共同活動交集，均曾前往同一菜園，應是群聚感染事件，提醒民眾近來曾前往該菜園者，務必留意自己的身體情況，若有發燒、肌肉痛及後眼窩痛等身體不適，請儘速就醫。

為防治登革熱，環保局成立應變小組，集中火力與衛生局配合就個案住家附近進行環境整頓，清除不必要及可能孳生蚊蟲的積水容器，並請清潔隊跨區合作，針對個案住家、工作地點及其周圍100公尺內進行家戶內外加強進行噴藥，加強環境消毒工作。

尤其噴藥防治部分，由病例個案作為重點核心區域，並擴大到該里社區環境；例行性的噴藥施作也調整優先順序，加強核心區域消毒，呼籲民眾提高警覺，一同整理環境，杜絕登革熱病媒蚊孳生。

另動員環保志工，協助將其平日負責區域範圍內的環境逐一檢視、整理；同時通知各機關、學校，就各單位周遭環境實施自我檢查與清潔；也請各區清潔隊執行道路清掃工作時，主動清理周邊積水容器，並加強垃圾及資源回收的收運。

衛生局與環保局均提醒，近日午後常有豪大雨發生，悶熱加上積水，更容易孳生蚊蟲，提醒民眾務必檢視居家環境，做到「巡、倒、清、刷」，仔細「巡視」住家裡外有無積水容器，務必將積水「倒掉」，破舊需丟棄的器物應分類「清除」，減少容器積水；欲留下的器物也要充分「刷洗」，以去除隱藏的斑蚊蟲卵，妥善收拾或予以倒置，針對任何可能的孳生源務必作到「清除、檢查」。