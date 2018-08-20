疫病》本土登革熱再增2例 未來2週是新莊群聚感染觀察期

2018-08-20 17:24

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布國內再新增2例本土登革熱，分別為新北市新莊區瓊林里20多歲女性、台中市東區東門里40歲女性，其中，新北市個案居住於爆發群聚感染事件的瓊林里，研判該里已進入第3波疫情，未來2週將是關鍵期，若新增病例未呈爆炸性成長與向外擴張，9月中旬可望告一段落！

疾管署副署長羅一鈞表示，新北市新增個案與新莊區第11例、60多歲男性個案為同棟、不同樓層鄰居，且居住地鄰近該區第6例、70多歲男性個案，8月17日因發燒、肌肉痛與發冷等症狀就醫，醫院使用快篩顯示陽性通報，進一步檢驗確診感染登革病毒第二型，目前住院防蚊隔離中，研判已是瓊林里第三波疫情。

羅一鈞解釋，瓊林里第一波疫情發生在7月上旬，共3例，第二波疫情發生在7月下旬、8月上旬，共7例，呈現倍數成長，而第三波現有2例，未來2週將是關鍵期，若是病例數也如同第二波倍數成長，且個案延伸到其他地區，出現向外擴張的情形，可能就是失控，但目前看起來應該不至於失控，順利的話，9月中旬可望告一段落。

羅一鈞強調，瓊林里已歷經多次噴藥與清除孳生源，卻持續出現病例，發現屋簷的天溝、防火巷可能仍有孳生源，將再加強清理死角，並呼籲民眾要注意環境清潔。

另外，羅一鈞指出，台中市出現今年首例、新增個案是8月17日出現發燒、肌肉痠痛症狀就醫，因症狀未改善於隔日再次就醫，經醫院使用快篩顯示陽性通報，進一步檢驗確診感染登革病毒第一型，目前個案住院防蚊隔離中。

羅一鈞說明，台中市新增個案住家與嘉義縣8月9日確診本土登革熱、溪口鄉50多歲男性的工作地同為台中市東區東門里，並相距不到300公尺，且兩人感染病毒型別均為第一型，研判兩者因地緣關係可能有共同感染來源，當地衛生局已針對周圍社區民眾進行擴大調查，以釐清有無隱藏個案。

今年國內共計19例本土登革熱本土，個案居住地分別為新北市12例（均為新莊區）、台北市與嘉義縣各2例，桃園市、台中市與高雄市各1例。