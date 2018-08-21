新北登革熱爆第3波 中市出現本土首例

2018-08-21

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署昨公布國內再增兩例本土登革熱，分別是新北市新莊區瓊林里二十多歲女性、台中市東區東門里四十歲女性。其中，瓊林里疫情進入第三波，未來兩週是關鍵觀察期，若病例數如第二波呈倍數成長，且延伸擴張到其他地區，可能就是失控，但目前看來不致如此，九月中旬可望告一段落。

疾管署副署長羅一鈞表示，瓊林里第一波疫情發生在七月上旬、共三例，第二波在七月下旬與八月上旬、共七例，第三波現有兩例。新增個案與新莊區第十一例、六十多歲男性個案為同棟、不同樓的鄰居，八月十七日因發燒、肌肉痛與發冷等症狀就醫，醫院通報與檢驗確診感染登革病毒第二型，目前住院隔離中。

另外，台中市出現今年首例，個案感染登革病毒第一型，目前也住院中。羅一鈞說明，台中市新增個案住家與嘉義縣八月九日確診、溪口鄉病例男性的工作地相距不到三百公尺，且兩人感染病毒均為第一型，研判兩者可能有共同感染源。

罕見…今年19例 15例在北部

上一次北部出現大量本土登革熱在一九九五年左右，今年全國本土登革熱累計十九例，十五例在北部，「北多於南」屬罕見現象。疾管署推估可能過去登革熱主要在南部，與防範較不周全有關，但經宣導，北部醫師提高警覺，發現疑似個案就快篩，防治作業也強化。

今年迄今共計十九例本土登革熱，新北市十二例、均為新莊區，台北市與嘉義縣各兩例，桃園市、台中市與高雄市各一例。