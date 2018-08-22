登革熱增3例 中市疑出現群聚感染

2018-08-22

〔記者林惠琴、賴筱桐／綜合報導〕衛福部疾管署昨公布國內再增三例本土登革熱病例，包含台中市兩例、新北市一例，目前累計部分病例多有菜園活動史，提醒白線斑蚊愛好戶外，菜園也是常見棲息地之一，種菜民眾要注意儲水容器加蓋或清理，以免孳生病媒蚊。

疾管署副署長羅一鈞表示，台中市繼出現今年首例本土登革熱後，再增兩例個案，均確診感染第一型登革病毒。其中一例為烏日區十九歲女性，平時活動以烏日區工作地與新北市中和區住家為主，感染源調查中。

大里4疑似病例 均曾出入1菜園

羅一鈞指出，另一例為中市大里區六十多歲女性，八月十二日發病，就醫四次、直到廿日才被通報，平時活動除了住家外，就是位於大里區東昇里的一處農場菜園。該區已接獲四例疑似病例通報，另三例檢驗中，四人均有東昇里菜園活動史，可能為一起群聚感染事件，當地衛生局已前往該菜園清除孳生源與噴藥並封園。

至於新北市個案，羅一鈞說明，是新莊區自立里五十多歲男性，八月十七日發病，確診感染第二型登革病毒，住院觀察中。該個案發病前常至瓊林里某有機菜園活動，該菜園也是新莊區第九例個案、建安里六十多歲男性活動地，研判與瓊林里群聚感染事件相關。

新北瓊林里群聚感染的菜園已封閉

羅一鈞也補充，該瓊林里菜園也已封園，經當地衛生局多日清除孳生源、噴藥，病媒蚊指數已大幅下降。未來一週不排除瓊林里群聚感染事件仍有新增個案，但從新增速度來看，疫情可望獲控制。

衛生局提醒，民眾在享受農耕樂趣時，務必「蓋網補洞」，「蓋網」是在人工積水容器上方覆蓋尼龍紗網，「補洞」則是在天然積水容器例如樹洞、石頭縫等處所，使用發泡劑填滿樹洞，避免孳生蚊蟲，降低登革熱傳播風險。