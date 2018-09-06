疫病》高市登革熱群聚疫情 今又增第5病例

2018-09-06 17:32

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市旗津區傳出登革熱群聚疫情！一名在旗津工作的50多歲男子，昨確診高市第4例本土登革熱病例，衛生局對同住家人及旗津區工作地的同事等擴大採血，其中一名同事出現發燒、紅疹、及肌肉酸痛、關節痛等不適，經登革熱快篩呈陽性，今下午疾管署確診高市第5例。

衛生局表示，因應登革熱群聚疫情，市府防疫團隊對第4例本土登革熱個案可能感染地「中洲渡輪站」放置「警戒旗」警示，並從明天起也對出入「中洲渡輪站」民眾體溫量測及健康關懷，倘發現有登革熱疑似症狀個案，即刻後送市立旗津醫院進行登革熱快篩檢驗並通報。

衛生局說，前鎮區明正里昨出現第4例本土登革熱個案，衛生單位對同住家人及週邊社區民眾、工作地接觸者進行擴大採檢及疫調，共擴採125人，其中在旗津中洲里工作地的同事接受採檢時登革熱快篩NS1檢驗結果陰性。

但昨下午，這名同事開始出現發燒、腹瀉、紅疹、倦怠及肌肉酸痛、關節痛等不適情形，經衛生單位再度採檢，登革熱快篩NS1檢驗結果陽性，隨即通報疑似登革熱及安排住院防蚊隔離，今疾管署確診高市第5例本土登革熱（IgG陰性、IgM陰性、PCR陽性、病毒型第3型），由於兩例個案均為第三型，研判為工作地群聚感染。

衛生局說，第5例病例是50多歲男性，住於小港區店鎮里，其工作地位於旗津區中洲里，近期無出國史，活動地以住家及工作地為主，市府防疫團隊已於第一時間緊急動員完成疫情發生地周圍孳生源檢查暨噴藥滅蚊工作，嚴防疫情次波蔓延。