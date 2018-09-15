週日仍受山竹外環流影響 花東、屏東慎防豪大雨

受颱風外圍環流影響，明全台各地仍有局部性短暫雨。（資料照）

2018-09-15 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕「山竹」颱風已漸漸遠離台灣，朝香港、廣東方向前進，氣象局今晚8點30分解除海上颱風警報，但明（15）日受到颱風外圍環流影響，全台各地仍有局部的短暫降雨機率，東半部及屏東地區甚至有局部豪雨、大豪雨以上的累積雨量。

中央氣象局預報，明日受到颱風外圍環流影響，台灣東半部地區、屏東地區及南部山區有陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，花東及屏東地區甚至有豪大雨等級的降雨量。明天台灣附近各沿海地區及外島澎湖、金門、馬祖有較高長浪或風浪，而東沙島與鄰近海域容易有15至17級強陣風，並有機率降下豪雨，提醒民眾提高提高警覺。

氣溫方面，明天新竹以北、宜蘭地區約26至31度；中南部、花蓮、台東地區約25至33度；外島地區約26至32度。各地早晚低溫約25至28度。

紫外線方面，明天宜蘭縣與澎湖縣達過量級，其餘縣市皆為高量級，提醒民眾外出活動時應做好防曬措施。

空氣品質方面，宜蘭、花東以及澎湖、金門、馬祖為「良好」等級；北部、竹苗、高屏為普通等級；而中部、雲嘉南則為「橘色提醒」等級。

氣象局也提醒台灣明日沿海及澎湖、金門、馬祖持續會有長浪出現，尤其基隆北海岸、東半部、西南部沿海及恆春半島仍有3至10米長浪發生的機率。而白天前台中以北、基隆北海岸、東南部沿海空曠地區及鄰近海域仍有9至11級強陣風，大台北的陣風也有8級左右，請民眾避免前往海邊活動。

「山竹」颱風已漸漸遠離台灣，朝香港、廣東方向前進。（圖擷取自中央氣象局）

明日各地早晚低溫約25至28度。（圖擷取自中央氣象局）

明天除宜蘭縣與澎湖縣達過量級，其餘縣市紫外線皆為高量級，提醒民眾外出活動時應做好防曬措施。（圖擷取自中央氣象局）