台南左鎮倒塌邊坡抗沖網應急 空拍宛如「大貼布」

從空拍鳥瞰覆蓋工程，好像山林裡有塊大貼布。（記者吳俊鋒翻攝）

2018-09-15 14:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南左鎮171-1區道，在823豪雨時邊坡嚴重崩塌，導致交通中斷，迄今仍在搶修，因應颱風外圍環流，公所今天緊急啟動臨時覆蓋工程，全力防災，抗沖網鋪設面積約5600平方米，從空拍鏡頭來看，宛如山林裡的1塊「大貼布」。

左鎮區長李佳隆表示，南171-1線的塌陷處，在2.3公里附近，往澄山里過嶺部落的路段，今年6月就曾經傳出災情，搶通後，又因823豪雨，再度造成邊坡崩落，道路被沖毀。

這次的損害長度約70公尺，區公所與市政府調派機具搶通，日前先完成5米寬的便道，上、下邊坡交會處再灌漿，施設臨時溝渠，引導水流排出。

雖然「山竹」颱風並未撲台，但外圍環流恐帶來雨勢，公所今天執行應急的防災工程，以抗沖網將邊坡覆蓋，避免再度沖刷，又造成土壤流失。

上邊坡高度80公尺左右，直到中午，覆蓋工程才告一段落，抗沖網總鋪設面積約5600平方米，空拍鳥瞰，好像是山林之間的1塊大貼布。

李佳隆說，等經費到位、天候許可，就會展開擋土牆重新修築的工程，讓南171-1線恢復暢行，至於一樣在澄山社區內崩塌的九福農路，也全力復建中。