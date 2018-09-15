地方盼了30多年 基隆新崙里民活動中心啟用將開課

新崙里民活動中心落成啟用，樓地板面積約135坪。（記者林欣漢攝）

2018-09-15 14:22

〔記者林欣漢／基隆報導〕位於基隆市安樂區基金一路208巷口的新崙里民活動中心，今天舉行落成啟用典禮，未來將開辦太極拳、土風舞、月琴等研習課程。

市府指出，新崙里於1984年從外寮里劃分出來，人口不斷增加，地方民眾期盼里民活動中心30多年，經市府、議會、公所、里長等不斷奔走努力，包括公私土地取得、工程經費籌措及發包等，去年8月開始施工，今年7月竣工，工程經費1300萬元，為一RC構造二層樓建物，樓地板面積約135坪。

市長林右昌致詞表示，中央現在不怎麼補助蓋里民活動中心，1300萬元工程經費中央只給400萬元，要蓋成很困難，還不包括收購土地就要近2400萬元，若再加上內部設備，全部經費至少要花4000萬元，實在很不容易，過程很多辛酸，要感謝新崙里長林金龍等很多人的極力爭取，興建工程也很順利，相信未來使用率會很高。

立委蔡適應也說，數年前他還在選安樂區市議員時，興建新崙里民活動中心就是他的政見之一，「好在沒跳票。」他感謝原地主願意便宜將土地出售給市府，情人湖就在新崙里，是國家級的風景區，未來里民活動中心會安排許多活動，成為大武崙地區社經交流的好所在。