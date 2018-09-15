被老師嗆、遭家長告... 她翻轉教育獲SUPER教師獎

2018-09-15 13:32

〔記者林曉雲／台北報導〕9月是敬師的月份，全國教師工會總聯合會舉辦的全國SUPER教師今天頒獎，55位縣市SUPER教師激烈競逐全國5頂桂冠，基隆市復興國小附幼老師邱雅琳、台北市新生國小老師李以敏、台北市新民國中老師徐為紘、台中市私立僑泰高中老師王盈之、南台科技大學老師李博明勝出。評審團特別獎得主是金門縣金城鎮中正國小老師唐瑀，台南市復興國中老師游淑媛。

評審團主席、前教育部次長吳財順表示，評審團感受是，和55位縣市得獎教師聊過之後，勝讀數本書，每個老師看起來都很聰明又求新求進，學生都很喜歡他們，在提及教學辛苦過程時卻顯得很快樂，上課每分每秒好像過的很充實，讓學生過得有滋味，完全是「犧牲享受、享受犧牲」，看到學生眼睛發亮、還記得老師，再過數年，偉大的人物都是老師教出來的，這些就是老師擁有的熱情，28位評審從珍珠中挑鑽石，票數都很接近，獲獎者是險勝而出，絕非獲共識脫穎而出，老師是「大富大貴」行業，因為有很多學生表達感恩。

國小組得主李以敏老師從台師大音樂系畢業，獲得美國印第安那大學鋼琴演奏碩士，原本在國立台灣藝術大學任教17年，後來才轉到台北市新生國小任教英文迄今19年，會從大學轉到小學起因是她自己有3個小孩，小孩的老師會體罰，她去和老師溝通時，那個老師嗆聲她「不打很難教，要不然你來教。」她欣然接受挑戰，算命說沒有小孩緣，她後來生了1個女兒和2個兒子，小學生相對挑戰較大，部分家長會過度關心孩子，評審團被肯定教學方法獨特又多元，將文學、影片、音樂都融入教學，曾在世界書香日帶領學生到國圖，現場朗誦莎士比亞，讓學生有不同體驗。

李以敏表示，她週末假日都上班，沒有寒暑假，她認為學生交作業是責任，在12年前曾因要求不交作業的學生抄寫「好的生活習慣是成功的基石」文章350個字，被家長告體罰，官司打了2年半，拿到乙等考績，整件事情平復之後，後來她去念了台大法律學分班，參加創新教學獎的比賽，以得獎和不斷進修證明自己的適任，「哪裡跌倒，哪裡爬起來。」

幼兒園組得主邱雅琳從花蓮師院幼教系畢業後，進入基隆市立復興國小附幼迄今第18年，因為大中小班的孩子在同一個班混齡教學，花了數年時間找到適合學生的方法，不同年紀的孩子給適合的玩具，以拼圖為例，大孩子給需要多動腦的100片拼圖，小小孩就用最簡單的6面立體拼圖，最大挑戰是融合教學，一班有27名學生，特殊需求孩子人數增多，課程需要同時兼顧特殊需求孩子和一般孩子，要花很多心力和家長等溝通，看見孩子長大讓她持續有熱情，從小娃娃長大成具有公民意識的大小孩。

台北市新民國中學務主任徐為紘是體育老師，也是柔道教練，曾是2011年亞運團教練，他幫校內新住民、低收家庭等弱勢孩子成立柔道隊，對學生除教導柔道專業，生活管理面有一套哲學，讓不信任老師的孩子願意和老師交朋友，最終使學生對他又敬又愛，學生會熱情擁抱他，叫他「爸爸」或「老大」，下班時間幫學生看聯絡簿，指導學生不懂的作業，也用營養補給名義，讓家中未能準備晚餐的孩子能與其他學生共食用餐，不用擔心餓肚子或沒面子， 顧及學生的身心靈。

台中市私立僑泰高中王盈之用感受傳遞溫度，用提問建立學生知識體系，用團體共創形塑互助共好與共學，且擔任數十年志工，感動學生一起投入，評審團肯定其付出全部時間心力，用身教成為典範。南台科大老師李博明認為，技職教育應訓練學生實作能力，上課時以實作教學為主，全程上機操作，已推動學生取得47張專業證照，且積極推廣3D技術。