耗資3650萬 台鐵第一線人員換發新制服

2018-09-15 09:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕民眾最近去台鐵車站購票、搭車，可能突然間發覺台鐵人員的制服有所不同，原來是相隔4年的時間，台鐵局終於又換新制服了。台鐵局表示，今年9月7日起，已讓第一線會與旅客接觸的運務人員，全面換發新制服；總計發出4095套新制服，總經費3650萬元。

台鐵新制服分為春夏季、秋冬季兩款，春夏季為白色短袖襯衫，搭配深藍色系西裝褲，配戴制帽及格紋領帶；秋冬季為長袖襯衫、西裝外套及羊毛背心，台鐵局表示，新制服設計以簡單大方為原則，春夏季呈現清新明亮感覺；秋冬季搭配深色西裝外套，凸顯穩重大方特色，符合台鐵成熟卻也求新求變的服務本質，彰顯台鐵的企業形象。

與往年相較，新制服西裝為劍領單排2扣，袖口左右各釘縫3顆裝飾扣，該飾扣是特別設計，專屬台鐵局的logo釦；西裝外套衣領上，則配有台鐵logo刺馬針，可增強台鐵局企業識別。台鐵局表示，為使現場同仁穿著舒適，新制服採用強撚羊毛西裝布，及吸濕排汗襯衫布等特殊布料，可增加制服耐用性及舒適度，使所有同仁更樂於穿著；同時希望藉由新制服的統一和亮眼，提升台鐵服務的專業度和新形象。

台鐵局表示，新制服換發對象為車長、站長、站務員等第一線會與旅客接觸的人員，夏冬季為一套，每套採購單價約8900元。