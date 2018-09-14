先閃要緊！ 山竹暴風半徑少見的大 漁船急返東港

東港漁港湧現歸港避風雨的漁船。（記者陳彥廷攝）

2018-09-14 19:10

［記者陳彥廷／屏東報導］強烈颱風「山竹」早上11點半發布海上颱風警報，路徑將直撲菲律賓而去，巴士海峽已出現強降雨及湧現長浪，蘭嶼今天更出現5公尺高的大浪，今天一早，就有許多出海的漁船歸港，船長直指「颱風來先閃要緊！」。

恆春氣象站主任薛全義說，「山竹」路徑雖然稍微往南修，但7級暴風半徑卻增長到320公里，是少見的大小，加上結構紮實，將帶來強風豪雨，且長浪還會不斷往外輸送，蘭嶼、台東及恆春半島都已出現長浪，除蘭嶼5公尺高的大浪，鵝鑾鼻也測得4點3公尺高的大浪，墾丁的沙灘都已插紅旗禁入。

東港區漁會總幹事林漢丑說，今天一早就有許多漁船開始陸續歸港，就為避開大風雨，漁船透過繩索綁實，再綁上基樁，也要避開水流流向，避免船隻受浪與岸壁或他船擠壓受損，避免強烈颱風帶來太大的損害。

薛全義表示，颱風雖不會登陸，不過颱風中心最靠近恆春半島時間約在週六午後，整個週末都將持續有長浪，屏東沿海風變強，各地沿海都會出現9到11級強陣風，呼籲民眾避免到海邊活動。

相較小琉球因為未開船，週六幾乎全部退房，墾丁則未出現退房潮，倒是有許多旅客打電話詢問天氣，仍有6到7成的住房率。