醫病》皮膚發黑竟流出糞便 疝氣險釀致命危機

陳姓老翁因中風臥床、體重僅35公斤，罹患少見的嵌頓型閉孔疝氣。（記者歐素美攝）

2018-09-14 14:14

〔記者歐素美／台中報導〕85歲陳姓老翁中風後失語，日前因腹部鼓脹且皮膚發黑，家人將他送醫治療，台中慈濟醫院一般外科醫師高國堯，以刀片劃開老翁皮膚清創，不料，傷口竟流出腸液與糞便，經進一步檢查才知竟是罹患罕見的嵌頓型閉孔疝氣，有致命危險，經緊急開刀，並修補疝氣，才恢復健康順利出院。

陳姓老翁中風2年多，無法以語言溝通，最近家人在其右腹靠近髖骨處發現直徑達3公分的一塊皮膚發黑，趕緊將他送往台中慈濟醫院急診室，醫師從外觀推斷，可能是蜂窩性組織炎造成皮膚壞死，以刀片劃開皮膚清創，不料竟發現腸液與糞便從傷口流出，立即安排電腦斷層掃描，才檢查出其罹患少見的嵌頓型閉孔疝氣，必需緊急開刀治療。

一般外科醫師高國堯表示，陳姓老翁因腸道被閉孔疝氣卡得太緊，造成部份腸壁壞死，甚至形成腸道皮膚瘻管，經大範圍清創及手術切除壞死腸段，再修補閉孔疝氣，再由整形外科兩階段植皮，經住院1個月後才順利出院。

高國堯指出，閉孔疝氣好發於年老瘦弱、生過小孩的婦人，由於脂肪組織變少，閉孔神經及血管外的空隙變大，成為高危險族群，男女比例約1比6，陳姓老翁可能因食欲不振、體重只剩35公斤，才罹患少見的嵌頓型閉孔疝氣，但其腸液未往腹腔流而流向皮膚表皮，腸道壞死後沒有引發腹膜炎，還能恢復健康，是不幸中的大幸。

「閉孔疝氣」在疝氣中較少見，發生率只佔疝氣的5％~1.4％，因無特殊病徵與症狀表現，術前診斷十分困難，只有2成患者能由觸診發現。高國堯表示，「閉孔」位於骨盆腔底部兩側開口的地方，閉孔管外側與孔洞僅2公分多，一般閉孔神經及血管外的空隙會由脂肪組織填塞，小腸掉進去的機會不大，一旦小腸掉入並卡住，形成「嵌頓型閉孔疝氣」，則常造成腸阻塞，必須緊急手術。