轟準公共化托育扼殺生計 高雄300名保母市府前抗議

抗議準公共化托育，高雄300名保母於市府前抗議。（記者葛祐豪攝）

2018-09-14 13:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕抗議行政院推動準公共化托育，約有300保母今早聚集高雄市政府大門前，批評此政策扼殺保母生計，拒絕簽署不合理契約。

高雄市保母協會理事長王張美寧指出，針對準公共化托育，已參加多場說明會，但市府的態度卻是將不合理的政策合理化，徹底踐踏保母尊嚴，也沒有建立公平保護的機制，不如回歸舊制，她們將堅持拒當｢特約保母｣，獲得在場保母熱烈掌聲。

台灣保母總會理事長鄧彩媚痛批新制，訂定不當的準公共化契約，卻要保母簽約，家長才能領補助款6000元？既然政府的補助款6000元是補助給家長的育兒津貼，並非補助給保母，請直接以社會福利來補助家長6000元。

保母代表張瑛琇認為，政府搞亂托育機制不說，還首創1份工作竟須簽2份合約的可笑規定，企圖逼迫保母就範，保母是一個時薪50元的低薪工作，政府憑什麼要求保母們｢共體時艱｣搶救國安危機？

其他保母代表，也針對新制中不簽約就不能領6000元，只能領2500元的惡法表達強烈不滿，並批新法的｢阿公條款｣，要剝奪領有保母證照的阿公，親自照顧孫子的權利，將造成社會價值混亂。

高雄市議員陳麗娜重申，政府應停止透過新制，分化保母與家長，絕非不簽約就不是｢優質保母｣、簽約後才是｢優質保母｣，應讓制度去帶動保母服務品質，才是正確做法。