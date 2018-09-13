中醫大健康園區工地囤積廢棄物 竹縣環局將開罰

新竹縣健康產業園區預定年底啟用營運，但周邊住戶抱怨，中醫大在工地內堆置「垃圾」，數量越積越多，居民感覺蚊蠅變多了，擔心危害環境衛生。（記者廖雪茹翻攝）

2018-09-13 20:41

［記者廖雪茹／新竹報導］中國醫藥大學新竹縣健康產業園區，被民眾檢舉在工地近來囤積大量廢棄物，環境衛生堪慮；縣府環保局表示，經現勘稽查確認違反環評承諾和「廢棄物清理法」相關規定，將個別裁罰。

新竹縣健康產業園區預定年底啟用營運，但基地北側靠福興一路有4棟社區大樓住戶抱怨，中醫大近3週來在工地內堆置「垃圾」，數量越積越多，居民感覺蚊蠅變多了，擔心危害環境衛生。

縣議員邱靖雅和竹北市民代表楊瑞蘭表示，中醫大未依環評承諾，將工地內廢棄物在5日內清除，也未用防護網覆蓋，明顯違規。此外，中醫大4日曾允諾1週內將廢棄物清走，但到今天為止工地內廢棄物還在。

對此，中醫大營造廠商5日受訪時曾說，工地內堆置的營建廢棄物，將委託合法業者一週內清理完畢，概估數量約4、50車次。

環保局表示，健康園區工地內的一般事業廢棄物，未依主要成分特性分類貯存，也未做相關標示，將依廢清法第52條各別裁處6000元到300萬元罰锾；違反環評承諾部分，將依環評法第17條裁處30萬到150萬元。