高公局擬用ETC抓超速 法務部認為適法性有疑義

法務部認為使用該個資取締超速，是否符合公共利益、民眾申辦ETC時的認知為何，這些高公局都還需再去釐清，否則不宜貿然使用ETC做科技執法依據。（資料照）

2018-09-13 15:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕新北市萬里隧道7月起，透過區間平均速率方式取締超速行為，實施成效良好，明年還要擴大實施，台9線北宜公路。交通部高速公路局擬透過ETC進行科技執法抓超速，今年5月7日發函詢問法務部意見；近日法務部回文，認為使用該個資取締超速，是否符合公共利益、民眾申辦ETC時的認知為何，這些高公局都還需再去釐清，否則不宜貿然使用ETC做科技執法依據。高公局表示，局內法務、交管組會開始進行相關疑慮釐清，最終將相關研究方案報交通部，由部裡做最終決定。

今年4月23日國道發生一起追撞事故，警方攔下違規大貨車，停於在路肩準備開單時，兩名警察與違規貨車駕駛，站在警車和大貨車中間，卻遭一輛大貨車從後方撞上，造成3人慘死輪下。該事故讓警方於國道取締違規時的安全性，再受各界關注；也讓執法單位再度詢問高公局，國道ETC是否能作為科技執法。

國道因車速快，警方攔檢危險性高，尤其是隧道內，不一定會有避車彎等空間，保護警方執法安全；而讓民眾可以接受科技執法，減少違規、提升行車安全，是交通部需努力目標。高公局表示，這1、2天剛收到公文，法務部並未直接說使用ETC做科技執法，只說要審慎評估，且有疑慮需要釐清。相關問題包含當初民眾申辦ETC的認知，是要用來收取通行費，而非做為交通違規開罰依據；另外就是用ETC科技執法是否有必要性，是否有其他方式可以取代；以及拿ETC個資來開罰，可以增進哪些公共利益等。

收到法務部回文後，高公局將啟用局內評估作業，釐清相關爭議並與執法單位開會討論，高公局表示，目前仍以ETC做為科技執法研究方向，尚未要研究另外於特定路段門架、號誌牌架，專門裝設一套設備進行區間平均速度取締超速。後續釐清相關爭議後，就會提報給交通部，由部裡做最終決定。