山竹颱風來勢洶洶 宜縣抽水站試運轉全力備戰

林寶春抽水站每秒最大抽水量4噸。（記者江志雄攝）

2018-09-12 19:20

［記者江志雄／宜蘭報導］最近各縣市豪雨不斷，氣象局曾對宜蘭縣冬山鄉發布淹水二級警戒，接下來的山竹颱風，可能帶來另一波豪雨，立委陳歐珀今天造訪冬山鄉林寶春抽水站，希望做好防災準備未雨綢繆。

陳歐珀偕同水利署工程司李建勳、第一河川局長陳健豐、冬山鄉長謝燦輝、縣議員游祥德、張秋明等人，到冬山河畔的林寶春抽水站關心防災準備狀況，並慰勉工作人員辛勞。

陳健豐說，林寶春抽水站配置2台抽水機組，每秒最大抽水量4噸，如果出現強降雨，抽水機可把林寶春排水集水區的水量，排放到冬山河，預計明年春節完工，主體工程現已大致就緒，若有緊急狀況，也能啟動抽水應急。

陳歐珀說，中央政府很重視宜蘭防洪設施，持續編列經費投入防災減災工作，縣內各鄉鎮市若如防洪防汛需求，請儘快提報上來，他會跟縣府聯手爭取更多治水預算。

宜蘭縣總體治水工程2006年起分3期執行，水利署挹注96億元經費，建造15座抽水站，第一期的8年800億計畫，完成平行、上大福、梅洲、玉田、月眉、塭底、新南、打拿岸等8座抽水站，改善淹水面積2381公頃。

第2期流域綜合治理計畫，建造清水、五結、武暖、廣興、新興、林寶春、林和源等7座抽水站，改善淹水面積1014公頃；第3期的前瞻計畫將改建清水大閘門。

新建的15座抽水站，有10座已經啟用，廣興抽水站仍在施工，武暖、新興、林寶春、林和源等4座已進入收尾階段，已具備抽水功能，防汛期間隨時備戰。