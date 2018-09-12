遠航ATR新機隊成軍周年 優惠2人同行最多省3千

遠東航空去年陸續引進2架ATR新機，主要營運離島澎湖航線，適逢成軍週年，遠航與澎湖縣政府合作推出旅遊優惠專案。（記者陳宜加攝）

2018-09-12 16:58

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空去年陸續引進2架ATR新機，主要營運離島澎湖航線，適逢成軍周年，遠航與澎湖縣政府合作推出旅遊優惠專案，10月底前訂購台北、高雄、台中─澎湖航班，於年底前出發，兩人成行提供55折票價優惠，最多省下3000多元。

遠航指出，ATR新機隊成立周年，推出「澎湖1＋1大省專案」，旅客2人以上成行前往澎湖，即日起至10月底於遠航官網訂票、年底前出發，並搭乘週日至週四的航班，均享55折票價優惠，號召旅客「瘋澎湖」。

遠航台北─澎湖2人來回原價6596元、優惠價3628元，省2968元；高雄─澎湖原價5744元、優惠價3160元，省2584元；台中─澎湖原價6728元、優惠價3702元，省3026元。

遠航營運長曾金池表示，去年引進2架ATR72-600型新機，投入台中、高雄兩地營運國內航線；今年下半年預計再陸續引進同型新機，執行國內台北─金門、台北─澎湖航線營運。他也說，遠航明年第4季預計再引進2架波音737MAX8飛機，將執行國際線航線營運。

澎湖縣長陳光復表示，遠航ATR新機隊成立周年，年底前將再有2架加入、明年初再2架，經營離島澎湖、金門航線，對澎湖縣民有幫助，澎湖雖僅10萬多名人口，但本島有上百萬名鄉親，肩負重要疏運任務。

他指出，遠航致力協助推廣澎湖觀光，一年一度的遠航澎湖馬拉松，今年超過5000人報名，不僅遠航機位全滿，同業營收也增加；另外，世界最美麗海灣組織年會9月即將於澎湖舉行，預計增加10萬名旅客，加上澎湖花火節、海島嘉年華，均由遠航支援運輸任務。澎湖近3年觀光人口成長22％，今年目標成長達3成。