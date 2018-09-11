高一正妹吳佳蓉不當公主 選擇當跆拳道摘金者

新竹縣立湖口高中吳佳蓉（右三）不當「公主」，當跆拳道世界賽摘金手，今天獲得縣長邱鏡淳（左三）頒獎表揚。（記者黃美珠攝）

2018-09-11 20:58

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣立湖口高中高一女生吳佳蓉身材高䠷、外型亮眼，單從外貌很有當「公主」的條件，但是她卻不做公主，反而選擇吃苦當跆拳道的摘金者！

吳佳蓉接觸跆拳道其實很晚，國一下學期才起步，但是學習短短1年就在全國賽中摘金，2年左右就在世界體壇上有前3名的表現。

上個月她又接連征戰韓國和中國，抱回她國際賽的第1和第2座金盃，她說，跆拳道讓她找到自己！這是她力拚高下的動力。今天她在湖口高中校長張華堂、教練張添煜的陪同下，接受縣長邱鏡淳的勉勵。

張添煜說，吳佳蓉由阿公帶大，在隔代教養的環境中，讓她比同齡高一女生獨立、成熟、而不怕吃苦的人格特質，這在跆拳道選手的培訓中很難得，是她能在體壇頭角崢嶸的關鍵因素。

張添煜說，吳佳蓉其實學跆拳道起步得非常晚，國一下學期才接觸，但在國二下就已經摘下了2017年的全國青少年跆拳道錦標賽59公斤級冠軍。

緊接著國三下學期又在當年的全國中等學校跆拳道錦標賽59公斤級奪冠。接著在2018青年奧運會資格賽暨世界中學生運動會國家代表隊選拔賽63公斤級以上摘金；首度參加國際賽，就在世界中學生運動會63公斤級以上拿到銅牌。

張添煜說，吳佳蓉能在短期間內有傑出表現，除了176公分的傲人身高，有利阻絕對手近身，完全就是她時常犧牲玩樂時間，連假日也不忘自主加強訓練之故，平均每天練習長達5小時、甚至更多，這對荳蔻年華的少女真的很不容易。

吳佳蓉則直言，她對學業不擅長，曾經缺乏自信。因為喜歡運動，曾是田徑選手，後來練習了跆拳道，在教練、師長等的指導下，她看到了自己的長處，發現「天生我材必有用」真的不假。

上個月，吳佳蓉先在「2018韓國金雲龍盃國際跆拳道錦標賽」抱回金盃，接著飛往中國上海，又拿下「上海市沸點盃跆拳道公開賽」的金牌，接連獲得佳績，讓師長、同學們都相當引以為傲。

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