高壓電移室內 「板橋一次變電所」遷移2020完工

土城區「板橋一次變電所」正進行改建，未來原先暴露在外的高壓電塔（圖上方）會遷移至室內，旁邊也有0.85公頃的土地回饋給新北市政府。（台電公司提供）

2018-09-11 19:35

〔記者邱書昱／新北報導〕位在新北市土城區金城路的「板橋一次變電所」供應大台北用電，台灣電力公司進行改建工程，高壓設施將移入室內，新北市議員黃永昌昨天與台電舉辦簡報及會勘；台電透露，預計2020年底完工，未來運轉可靠度也會提升。

1969年興建的「板橋一次變電所」屬於傳統的屋外式變電所，隨著時間推移，原先周遭的農地成為工商都會區，黃永昌說，高壓電暴露在外附近居民擔心健康受影響，目前工程中也曾有住戶反映施工聲音過大的問題。

台電北區施工處課長林健民表示，興建成室內式後，有建築物阻擋，可以減少居民的擔憂，而且室外的高壓電容易受到動物、環境影響，改為室內後運轉可靠度也能提升。

針對工程噪音，台電北區施工處第五工務段第一分隊課長林宏明指出，去年接到里長反映，將工程改以切割方式將基柱夾起，不再以敲打。

林宏明說，改建完成後分為A、B兩棟合計約2.7公頃，並騰空2.1公頃的用地辦理都市計畫變更為商業用地，另外0.85公頃土地則回饋給新北市政府作為鄰里公園或兒童遊戲場。

林宏明補充說，靠近金城路段會退縮30公尺，附近種植樹木打造綠美化環境，計畫預算加上外圍配套工程約60億元，目前進度40.25％，預計2020年底完工。