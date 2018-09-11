北海道強震後火速復元 台女曝日本災民想說的話有洋蔥...

日本民眾手上拿著字卡告訴大家北海道很好、沒問題。（影片截圖由臉書粉專「台灣女孩的北海道生活」提供）

2018-09-11 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道本月6日凌晨發生芮氏規模6.7強震，造成停水停電、道路嚴重變形、交通停擺、房屋倒塌、大規模山崩，至少44人死亡、660人受傷。一名住在北海道的台灣女子，繼在臉書粉專「台灣女孩的北海道生活」，貼出災後當地民眾守秩序地排隊摸黑添購物資、超市降價出售水與食物等商品的影片，昨天（10日）又跑去札幌市區拍攝，讓外界得以了解現況，並透露「北海道民想跟各位外國朋友說的一句話」。

台灣女孩表示，札幌市區內的交通工具已恢復正常，百貨、餐飲與藥妝店也開始營業，除了觀光客較不會去、災情嚴重的厚真町，以及部分土地液化的清田區，北海道「已無大礙」。

台灣女孩提到，北海道並非災區，地震後的停電，只是生活有點不便，現在「大家已經恢復了地震前的日常生活囉」，並指拍片是想替北海道做點事情。底下網友見狀直呼「放心多了，謝謝你」、「您真有心，祝福您」，另有鄉民直接以實際行動力挺，「今天出發，北海道加油」。

從台灣女孩分享的影片可見，白天的市區內一片祥和，札幌通勤族往來頻繁；巴士、市電、地鐵、JR照樣行駛；路上可見拖著行李的觀光與商務客；用餐時刻高朋滿座。台灣女孩提及，不少民眾在大通公園約會、練舞，甚至滾草皮也有，並稱丈夫早在8日下午就能外出剪頭髮。

不過，台灣女孩直言，有些店家依然關門未營業，那「代表裡面還有一些東西要檢查，或是貨不足」，但市區營運大致已上軌道，歡迎大家造訪北海道。

台灣女孩也在影片後半段錄了一段北海道居民想跟大家說的話，其中可見多位市民手拿字卡，朝氣十足笑著面對鏡頭「北海道は、元氣です。」「北海道は、大丈夫です。」比較活潑的人舉起一隻手吶喊、搖晃身軀，賣海產的攤販則揮舞螃蟹腳，讓人看了很想抽一張衛生紙擦擦眼角的淚光。