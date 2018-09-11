深澳電廠若營運15年 學者評估：恐造成全台576人死亡

深澳電廠擴建案引發爭議，綠色和平組織、學者詹長權（左二）、莊秉潔（右二）、林先和（左一）及綠色平和能源專案主任張凱婷（右一）今天共同發布研究報告，若深澳電廠營運15年，全台將有576人死亡。（記者劉力仁攝）

2018-09-11 12:16

〔記者劉力仁／台北報導〕深澳電廠擴建案引發爭議，綠色和平組織、台大公衛學院、中興大學工學院今天共同發布研究報告，指出若是深澳電廠於2025年營運到2040年，15年之間全台將有576人因深澳排放的PM2.5空氣汙染物引發中風、肺癌、缺血性心臟病、慢性阻塞性肺病而死亡，其中有145人為早死個案，呼籲政府停止興建深澳電廠。

這份報告指出，模擬評估累積死亡的576人中，衝擊前10名縣市為，新北市198人、台北市90人、桃園市79人、新竹縣31人、宜蘭縣30人、苗栗縣25人、台中市24人、基隆市21人、彰化縣18人、高雄市15人，全台唯一不受影響為台東縣。此外，深澳電廠評估中，其中有145人為早死個案，這些人不到70歲，其實可以活更久的，卻因為PM2.5污染而早死。

中興大學環工系教授莊秉潔表示，根據「GTx空氣品質模擬模型」與「健康風險評估模型」模擬結果，深澳電廠排放的PM2.5對全台空氣品質都有影響，北部六縣市中，除了台北市，桃園、新北、基隆、宜蘭、新竹PM2.5年增量都遭過每立方公尺0.2微克；中部六縣市PM2.5年增量為每立方公尺0.05微克到0.14微克之間；南部及東部約年增量為每立方公尺0.004微克到0.03微克之間。

台大公共衛生學院院長詹長權表示，2013年美國哈佛大學、波士敦大學、雪城大學進行全美燃煤電廠排碳汙染評估，促使歐巴馬總統宣布美國推動乾淨電廠政策，還有加州評估無法承受燃煤電廠，決定全力發展再生能源。詹強調，美國的做法是先評估才決策，但我們政府並沒有完整評估，就決定興建深澳電廠，並不科學，燃煤電廠是殺人的發電方式，政府應該提供對人民乾淨安全的發電方式。

台大流行病學與預防醫學研究所副教授林先和表示，世界衛生組織研究提及每年全球約有7百萬人因為PM2.5生病而死亡，中風、肺癌、缺血性心臟病、慢性阻塞性肺病已經證實跟PM2.5直接相關；PM2.5為台灣主要危險因子之疾病負擔排第4名，前3名為高血糖、抽菸、高血壓，國人不可忽視。

綠色平和能源專案主任張凱婷表示，深澳電廠PM2.5雖是微幅增量，但對人體造成不可忽視的風險，各國政府多致力於淘汰燃煤電廠，加速發展再生能源，才是能源轉型正軌。