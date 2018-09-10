高雄菜價漲4成 創今年新高

九層塔上漲近四倍最多，每公斤逼近二百元。（記者陳文嬋攝）

2018-09-10 23:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市菜價受8月下旬連續豪雨影響，從每公斤29.6元上漲至41.5元，平均菜價上漲4成，創下今年以來新高，以九層塔漲達4倍最多，每公斤逼近200元；市府農業局表示，全國蔬菜產地受豪雨影響，高雄菜價與台北、西螺等主要果菜批發市場同步波動，且過去夏季菜價本來就略高，這些年平均菜價落在每公斤20至40元區間，預估9月底至10月初回穩。

依據農委會農產批發交易行情資料，高市菜價從8月22日開始上漲，均價從每公斤29.6元，上漲至41.5元，整體均價上漲4成，創下今年以來新高，以九層塔漲幅近4倍最多，每公斤逼近200元，甘藍初秋漲了近一半，每公斤從28.3元漲到42元，土白菜則上漲1倍多，每公斤從27.2元漲為73.5元。

梓官農會推廣部主任蔣進叁表示，蔬菜專區面積350公頃，其中葉菜類80公頃，夏天只種20公頃，高雄連下1個月雨，目前只剩下5公頃，由於午後雷陣雨頻繁，農民擔心泡水損害，這2天陸續採收蔬菜，一旦颱風逼近，才會搶收蔬菜。

蔣進叁指出，其餘15公頃進行災後復耕，種植空心菜只需20天會收成，菜價預估10多天後回穩，但若颱風來襲造成影響，復耕時間將被迫延長；農業局表示，本週適逢山竹颱風來襲，預估雨勢減緩後，下週起復耕3週，菜價大約9月底至10月初回穩。