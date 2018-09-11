暴雨致台北市人孔蓋氣衝 桃園有這項設計沒在怕

桃園的污水下水道建設正在各地快速前進中。（記者李容萍攝）

2018-09-11 00:25

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府水務局10日在中壢區青商路口舉辦中壢地區污水下水道系統建設興建、營運、轉移（BOT）計畫─大型施工職安災防演練暨進度說明會，針對台北市萬華、西門町一帶近日因豪雨造成多達24處人孔蓋氣衝，畫面驚人，水務局長劉振宇特別介紹市轄於2013年後興建的污水系統均有此「抗揚壓設計」，可避免人孔框蓋因壓力過大而與人孔座分離。

桃園市長鄭文燦表示，公共污水下水道系統建設是完善城市進步的重要指標，桃園的下水道建設正光速前進中，水下水道建設總投資預算已達1300億元，全市有12個系統，採政府公辦與促進民間參與方式同步併行，升格前接管率僅5％，六都居末，當時中壢系統及大溪埔頂系統停擺、桃園系統尚未通水，他上任後責成水務局全面盤點污水下水道建設，現在12個系統已分別就定位，接管率到達15％，接管戶數超過8萬戶，預計6年後達到60％，再增加30戶，期讓桃園脫胎換骨，也讓溪水恢復乾淨。

由於污水下水道工程為地下工程，是看不見的隱形建設，地下工程有時因一氧化碳濃度過高、硫化物或氨氣造成昏迷，透過職安與災防演練，以提升安全意識，萬一遇到事故時不會手忙腳亂且使損害降至最低。

人員進行進入坑內的模擬前，工地作業主管逐一進行人員清點、裝備檢查以及坑內氣體濃度偵測，人員下坑時將確實做好捲揚式防墜器的裝置。 接著，模擬人員進入到推進工作井在局限空間發生受傷或昏迷無法自行出坑，施工廠商在第一時間通報消防單位及水務局，並將失去意識的受傷人員作好身體保護及CPR等急救措施，把握黃金搶救時間。

演練結束，劉振宇也介紹說，中壢系統的人孔框蓋設計，除了納入中壢地區在地人文特色，有止滑、無車壓聲響設計，且已更換成符合CNS標準的耐揚壓污水人孔框蓋，以避免人孔框蓋因壓力過大而與人孔座分離外，市轄於2013年後興建的污水系統均有此「抗揚壓設計」，當下大雨時，人孔及陰井內的壓力使人孔蓋上浮最多2公分的空隙，利用「排氣」原理，從空隙排出雨污水及壓力，當人孔內部壓力減少後，孔蓋又能平整回復到框座內，不僅防止孔蓋位移，並可避免不當開啟或設施墜落。

中壢地區污水下水道系統現場的施工職安災防演練。（記者李容萍攝）

中壢地區污水下水道系統現場的施工職安災防演練。（記者李容萍攝）

中壢污水下水道BOT計畫的人孔框蓋設計，除了納入中壢地區在地人文特色，也有止滑、無車壓聲響及「抗揚壓設計」。（記者李容萍攝）

中壢地區污水下水道系統現場的施工職安災防演練。（記者李容萍攝）

鄭文燦等人視察施工中的中壢地區污水下水道系統。（記者李容萍攝）