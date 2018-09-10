胡佛過世 李錫錕緬懷：留下民主政治典範

2018-09-10 22:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕中研院士、台灣大學政治系名譽教授、前澄社創社元老之一的胡佛今天驚傳驟逝，享壽86歲，消息一傳出，令不少胡佛的學生紛紛哀悼，如台北市長參選人李錫錕就是其學生，想起老師過往風範，直言其影響台灣政治教育學風，留下「民主政治」典範。

台大政治系退休後、持續在系上兼任的教授李錫錕表示，自己就讀台大政治系大二時，上過胡佛的課，後來留學歸國，回台大政治系任教多年，也與胡當起同事，但見面都喊「胡老師」，回想胡的為人並不嚴肅，經常說說笑笑，「對我非常溫柔、非常好！」

李錫錕更說到，胡佛早在民國60年代，就把當時美國最新的政治科學統計等學術研究引進台灣，這在當年的美國也是最新趨勢，並且透過政治實證研究，深入剖析民意調查，進行政治行為的量化分析，如此將統計概念引導到政治學，從民調看台灣政治現象，奠定政治科學量化研究基礎，在上述領域中，胡佛是先鋒、絕無僅有的祖師爺，其後更影響包含台大、政治大學等相關學術發展，而胡的研究，亦由嫡傳弟子、中研院院士朱雲漢承接。

李錫錕說，胡佛更留下珍貴遺產，就是身為政治系教授，但「不屈服任何黨派壓力」，譬如早年他認為國民黨威權統治不對、對其他政黨不公平等情事，他就直接砲轟，然而胡佛完全針對政策，即使批評人，也是因其政治表現，絕不批評人格。

李錫錕也回憶到，自己過去曾代表國民黨參選台北縣長，而胡佛雖然並未公開表態，但私底下仍對自己非常好，不因為自己是國民黨的提名候選人，就介意而不往來，大讚胡佛為人高尚，也因胡在政治教育中傳承如此學術風範，也留給後輩許多緬懷。