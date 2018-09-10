「樂高雄」桌遊太時尚 高雄款FB小編失控爆雷

高雄款FB小編強力推薦「樂高雄」桌遊。（記者葛祐豪攝）

2018-09-10 12:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕只怪「樂高雄」桌遊設計太時尚！高雄款臉書小編今天搶先發布高雄市政府新聞局開發的「樂高雄」桌遊開箱文，不但透露贏得桌遊的秘訣，就是報名桌遊爭霸賽，還差點失控爆雷尚未公布的電玩音樂趴卡司！

高雄市新聞局長張家興表示，「樂高雄」桌上遊戲由新聞局和瘋桌遊合作開發，「樂高雄」名稱取Love Kaohsiung的諧音，是第一款以建設大高雄為主題設計的反應類型桌遊，以簡約對比的插畫風格，呈現大高雄近10年來的翻轉，玩家藉由收集各種資源，把過去的高雄建設成現在的高雄。

新聞局更下戰帖，廣邀玩家9月30日下午2點，在捷運美麗島站光之穹頂參加「玩樂高雄桌遊爭霸賽」。

張家興強調，當天贏家大獎就是「樂高雄」桌遊，而且每桌1套，現場參賽或試玩的玩家，都有機會抽中10月6、7日的「High!高雄電玩音樂趴」門票。

「樂高雄」桌遊共有20個建設任務景點，包括：最夯的景點棧貳庫、衛武營、崗山之眼、月世界地景公園，年輕人必逛的駁二、亞洲新灣區各項建設，還有台灣現存最大規模的鳳儀書院修復、旗津海岸景觀復育、高雄輕軌建設等。秘訣與玩法詳洽新聞局經營的高雄款Facebook粉絲專頁桌遊開箱文。

「玩樂高雄桌遊爭霸賽」則採網路報名與現場報名兩種，今天開始網路報名，只有36個名額，報名網址http://bit.ly/2NrfxJO 。桌遊賽除了玩家比賽區，更規劃路過體驗區，歡迎市民友9月30日到場試手氣！