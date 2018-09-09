高市農業師傅總動員 協助農民災後復耕

2018-09-09 23:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市近來連續豪雨造成農損7千多萬元，農業局推出4個農業技術團，總計培訓農業師傅103人，近來協助農民災後復耕、田區整理，發揮人力支援的功能，對農民復耕幫助很大。

市府農業局為改善農業缺工，去年陸續成立大樹、六龜農業技術團，今年燕巢區成立農業技術團、番石榴專業團，經過1年專業課程訓練，總計4團培訓103名農業師傅，協助在地技術門檻高的農務工作，今年截至8月底為止，已協助超過1萬2千人次農務工作。

由於8月下旬連續豪雨致災，造成農業生產區普遍受害，受損水果以芭樂、香蕉、棗、紅龍果等為主，農牧損失金額達7千多萬元，近來氣候逐漸穩定，農民加緊腳步復耕，人力需求大量湧現。

農場老闆王茂松表示，災後重建工作量大且辛苦，地方農業人力有限，且臨時性人力供不應求，所幸市府派出農業師傅，協助災後復耕及田區整理，對農民復耕幫助很大。

值得一提的是，以燕巢區農業技術團為例，5月成團迄今有20名農業師傅，各個都是鐵打的勇將，不但耐操又肯做，工作態度與效率高，深受農民肯定，目前派工已安排至10月底。

農業局主任秘書梁銘憲指出，農業技術團經過1整年的訓練，工作相當精實，配合市府調派至各農場工作，通過時間歷練及各項考驗，這次災後復耕工作，市府號召農業師傅總動員，給予農民災後復耕最大協助。

梁銘憲說，市府也將持續運用「好農無限+」Line群組，號召大學生投入農業打工，目前群組人數已超過3600人，投入簡易的農務工作，補足災後臨時性人力缺口。