午後大雷雨連發 台北信義區累積雨量破200毫米

北北基下午持續下起大雷雨，台北市忠孝東路嚴重積水，瞬間化身「忠孝東河」。（民眾提供）

2018-09-08 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕受對流雲系發展旺盛影響，北北基今天下午開始下起午後大雷雨，氣象局傍晚更接連發布大雷雨警訊，各地淹水災情也紛紛傳出，據氣象局於晚間8點發布的最新觀測資料指出，台北市信義區的日累積雨量已突破200毫米，新北汐止的五指山更突破300毫米。

受對流雲系發展旺盛影響，氣象局下午持續發布豪、大雨特報，下午5點半起更3度發布大雷雨警訊，持續時間不斷延後，直到晚間8點半才結束。不過，晚間7點45分，氣象局針對北北基等8縣市發布大雨、豪雨與大豪雨特報，其中，新北市升級為大豪雨。

氣象局晚間8點10分發布的最新統計也指出，五指山的日累積雨量已高達326.5毫米，其次則是台北士林溪山的304.5毫米，其他如萬里的大坪、平菁街的平等、陽明山擎天崗等處也都超過200毫米，信義區也多達228毫米。過去1小時的最新時雨量方面，目前最高的則是基隆的91.5毫米，其次則是陽明山的陽金公路、竹子湖等均超過50毫米。

在持續豪雨影響下，台北、新北也都陸續開設災害應變中心，總統蔡英文也透過臉書指出，中央和地方政府已展開防災應變工作，提醒民眾務必小心大雨時的出入安全。