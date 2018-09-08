台北市上百處積水 北市府：預期不會停班課

2018-09-08 19:56

〔記者黃建豪／台北報導〕中央氣象局針對台北市、新北市、基隆市三處北部地區發布大雷雨警訊，台北市災害應變中心已二級開設，台北市消防局統計，截至晚間7時半，台北市接獲民眾通報積水狀況多達166件恐再持續增加，但積水較嚴重的小巨蛋周邊與基隆路三段， 在稍早雨勢暫時趨緩後，積水已有退去狀況。台北市政府官員也說，這場雨勢來得快，去得也快，依照氣象局觀測的台北市目前累積雨量，不管是今晚或明天白天，預期都不會達到停班停課標準。

台北市消防局119即時案件資訊網顯示，台北市積水路段，包含：新生南路2段、松江路、基隆路3段、汀州路3段、和平東路2段265巷、信義路2段、天母東路、長安東路與復興北路交叉路口、連雲街。

消防局整備應變科長呂佳憲表示，民眾通報積水狀況 166件，目前還在請各里幹事協助確認災情當中，其實雨勢已經趨緩，但積水件數還是可能持續增加，消防局等相關單位將持續監控。

災害應變中心也說明，此波強降雨北市有多處測站破百，尤其以信義區挹翠山莊測站測到一小時達130至140毫米，而3小時的降雨量也達到200毫米，因此造成市內多處排水不及，造成積淹水的狀況。台北市長柯文哲表示，如果真的超過78.8排水標準而淹水，那就趁雨勢稍緩時，盡速清理，但如果不該淹的地方卻淹水，那就要檢討。

民政局表示，該局在第一時間有透過里鄰系統通知民眾架設防水閘門，目前也派出人力進行災情勘查，目前各地災情陸續通報進來後，相關局處均立即派員前往處理。柯文哲表示，每次事件就一遍一遍檢討，一直修一直修，讓系統愈來愈好。

根據北市災防辦統計，截至8日晚間7時半，全市通報的房屋積淹水案件有20件，道路積淹水部分有146件，其中基隆路北科大、小巨蛋、新生南路二段一帶一度積淹水較深，目前均已隨雨勢變緩迅速退去。此外，有民眾通報內江街、昆明街口有一汙水下水道人孔蓋因氣壓過高噴發，幸未傷到路人。