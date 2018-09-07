國籍航空明加班、放大機型 疏運往返台日旅客

日本關西國際機場受颱風影響關閉，圖為航廈內安檢區。（彭博）

2018-09-07 18:46

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕受到日本大阪關西、札幌新千歲機場關閉影響，中華航空為協助疏運旅客，明（8）後兩日針對札幌、成田、名古屋航點各加開1來回航班；8日至11日還有9航班會放大機型；長榮航空明日飛往札幌、函館6航班，將會放大機型協助疏運。兩家航空公司明日札幌航線均恢復正常起降。

長榮航空表示，明日台北－札幌BR116、BR115、BR166、BR165等4航班，原用空中巴士A321-200、A330-300機型，將改為波音777-300ER機型飛航。台北－函館BR138、BR137原用A321-200，將改為A330-300機型。

中華航空明日除加開班次外，明、後兩日台北－高松CI178/179航班、台北－名古屋CI154/155航班，及後天CI100/101台北－成田航班；9月10日台北－高松CI278/279、台北－名古屋CI150/151、台北－成田CI104/105航班；9月11日台北－名古屋CI154/155航班，都將放大機型，改用空巴A330、波音747、波音777執飛。華航表示，透過加班、放大機型方式，不收手續費及票價差，提供旅客簽轉日本其他航點返回目的地，截至目前已載逾4000名旅客往返台日。

日本航空明日至9月11日，台北－成田航線每日將加開2往返航班，班號分別為JL8613/8616、JL8615/8614。