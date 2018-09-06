明上午多雲時晴 留意午後局部大雨

明天白天各地大多是多雲到晴，午後有可能下短暫雷陣雨。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-09-06 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕今（6）日全台上午普遍高溫悶熱有午後雨，明（7日）天氣和今天類似，各地大致為多雲到晴，提醒民眾戶外活動多補充水分。另外須留意午後可能發生局部大雨甚至豪雨，外出建議攜帶雨具。

根據中央氣象局報導，明夜後入秋首波鋒面報到，北部地區將持續是有陣雨或雷雨的天氣。另外根據天氣風險公司，台灣東方熱帶性低壓持續發展，有成颱機會。

根據中央氣象局預報，7日全台各地仍舊維持多雲到晴的天氣型態，白天各地高溫落在約31度至34度間，請民眾務必要做好防曬工作、適時補充水分，以免中暑。

降雨方面，清晨西半部地區及澎湖有局部短暫陣雨，注意午後可能有局部短暫雷陣雨和局部大雨，降雨會延續到晚上。金門及馬祖則有局部短暫陣雨。提醒民眾外出要帶雨具。

空氣品質方面，據行政院環保署預測，7日金門為「橘色提醒」；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及宜蘭空品區為「普通」等級；花東空品區及澎湖為「良好」等級。

紫外線方面，各地紫外線均有高量或過量等級，請民眾最好不要在中午前後於烈日下活動，出門防曬工作務必要做全。

明天白天還是悶熱，各地高溫約落在31至34度。（圖擷取自中央氣象局）

明天全台各地紫外線都達到高量、過量等級，民眾出門應作好擦防曬油、穿長袖衣物等防曬工作。（圖擷取自中央氣象局）