北海道新千歲機場暫停運作 華航明天4札幌航班取消

〔記者陳宜加／台北報導〕日本北海道札幌今天凌晨發生規模6.7強烈地震，當地新千歲機場跑道塌陷關閉，而當地電力中斷，截至目前仍未全面修復，包含機場供電在內，新千歲機場暫時停止運作。
華航晚間宣布，受日本北海道地區地震影響，札幌新千歲機場（CTS）暫時停止運作，明天9月7日由桃園、高雄往返新千歲機場的航班CI130/131/134/135取消。
華航表示，相關航班狀態將陸續更新，提醒旅客多利用華航網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢最新資訊，掌握最新航班動態。
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〔記者陳宜加／台北報導〕日本北海道札幌今天凌晨發生規模6.7強烈地震，當地新千歲機場跑道塌陷關閉，而當地電力中斷，截至目前仍未全面修復，包含機場供電在內，新千歲機場暫時停止運作。
華航晚間宣布，受日本北海道地區地震影響，札幌新千歲機場（CTS）暫時停止運作，明天9月7日由桃園、高雄往返新千歲機場的航班CI130/131/134/135取消。
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