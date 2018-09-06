北海道新千歲機場暫停運作 華航明天4札幌航班取消

2018-09-06 19:34

〔記者陳宜加／台北報導〕日本北海道札幌今天凌晨發生規模6.7強烈地震，當地新千歲機場跑道塌陷關閉，而當地電力中斷，截至目前仍未全面修復，包含機場供電在內，新千歲機場暫時停止運作。

華航晚間宣布，受日本北海道地區地震影響，札幌新千歲機場（CTS）暫時停止運作，明天9月7日由桃園、高雄往返新千歲機場的航班CI130/131/134/135取消。

華航表示，相關航班狀態將陸續更新，提醒旅客多利用華航網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢最新資訊，掌握最新航班動態。

  • 新千歲機場航廈遭受強震襲擊而多處受損，包括航廈大廳牆壁倒塌、漏水等狀況。（擷取自Twitter）

    新千歲機場航廈遭受強震襲擊而多處受損，包括航廈大廳牆壁倒塌、漏水等狀況。（擷取自Twitter）

相關關鍵字： 北海道 北海道地震 北海道強震 取消航班 新千歲機場 航班 華航