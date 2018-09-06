最瞎社區特色！排水溝在路中央 百米22個水溝蓋…

埔里鎮牛眠社區有多處道路排水溝在路中央，不到100公尺就有22個水溝蓋。（記者佟振國攝）

2018-09-06 19:11

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮牛眠里多處巷弄的排水溝位於路中央，有些不到100公尺的路面就有超過20個水溝蓋，蔚為奇觀，更因道路封層導致水溝蓋低於路面，影響行車安全。埔里鎮公所則說，經調整排水溝洩水坡度，減少路面落差，同時在水溝蓋周圍在鋪設混凝土鋪面，路況已大幅改善。

埔里鎮牛眠里牛眠社區包括牛眠1、2、3巷屬於早期巷道，排水溝蓋在路中央，幾公尺就有一個水溝蓋，但近幾年來鋪設柏油時，未刨除原有封層，導致水溝蓋逐年低於路面，已經鋪平的道路卻在中央形成坑洞，影響行車安全，尤其是機車、自行車騎士，稍有不慎就可能「雷殘」掛彩，也成為居民「最不想要的社區特色」！

公所工務課說，這些排水溝都是早期興建，除了牛眠社區，大城、籃城里也有部分巷道有同樣情形，主要是道路兩旁緊鄰民宅與圍牆，居民會擔心道路開挖施做排水溝，會影響建築物的安全，排水溝只好做到路中間，加上清潔維護需要而保留水溝蓋。至於北梅里梅子路也因為道路下方有水利溝，道路拓寬後水利溝未更動，也出現水溝蓋在路中央的現象。

公所說，經呈報縣府補助經費協助改善，調整排水溝的洩水坡度，減少落差，同時在水溝蓋周圍在鋪設混凝土鋪面，路況已較先前大幅改善。