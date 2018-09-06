當心登革熱！不只新北、台中 高雄也出現群聚感染

衛福部疾管署公布國內新增3例本土登革熱。（記者林惠琴攝）

2018-09-06 18:15

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今天公布國內新增3例本土登革熱，新北市、台中市、高雄市各1例，且繼新北市、台中市後，高雄市也出現群聚感染，但因為幾乎發病就被發現，相關單位也已投入防治作業，加上確診的第3型登革熱傳染力相對較弱、較不會引起大流行，研判疫情不會延燒。

疾管署副署長羅一鈞說，高雄市新增個案為小港區店鎮里50多歲男性，是昨天公布確診個案、前鎮區明正里50多歲男性的工作地接觸者，在昨天發病就醫，經檢驗均確診第3型登革熱，目前住院隔離中。

羅一鈞指出，涉及這起群聚感染事件的2例個案是職場同事，均在旗津區中洲里工作，由於第3型登革熱通常為境外移入，衛生單位正在調查共同感染源，但在旗津也發現不少廢輪胎、廢水塔積水等病媒蚊孳生源，研判是先前連日大雨所造成，提醒民眾要注意清理環境。

羅一鈞說明，高雄市個案約發病1天後或當天就求診被通報，降低在社區傳播的機會，且相關單位也已投入防治作業，加上確診的第3型登革熱傳染力相對較弱、較不會引起大流行，研判疫情不會延燒。

另外，台中市新增個案為太平區新光里20多歲男性，8月31日發病，發病前活動地以新光里住家及北屯區工作地為主，研判與新光里相關；新北市新增個案則為新莊區瓊林里50多歲男性，昨天發病，潛伏期間活動地包含住處與豐年里高風險場域周邊活動史，研判與該場域有關。

今年國內共計84例本土登革熱，分別為台中市47例、新北市27例、高雄市5例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市1例。