蕭如松藝術節8日竹東見 賞畫、玩手作揪你來

新竹縣「蕭如松藝術節」將於8日在竹東鎮蕭如松藝術園區開幕，活動中將展出4幅已故畫家蕭如松的原件畫作。（記者蔡孟尚攝）

2018-09-06 16:58

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣「蕭如松藝術節」將於8日在竹東鎮蕭如松藝術園區開幕，活動中將展出4幅已故畫家蕭如松的原件畫作；今天參加活動記者會的文化局長張宜真說，活動除賞畫外還有看植栽、聽故事、玩手作及闖關活動，歡迎民眾踴躍報名參加。

張宜真說，很感謝台北阿波羅畫廊以及收藏者邱麗貞小姐，提供包括「竹東高中」、「教室一角」、「工程車」、「郊外」等4件原件畫作展出，這幾幅原件作品是蕭如松的寫生作品，十分難得展出，歡迎喜愛蕭如松畫作的藝術同好來一睹名畫真容。

張宜真也說，明天上午開幕的「蕭如松藝術節」有4大主題活動，分別是「蕭如松傳奇藝生畫作展」、「如客香花－如松植栽展」、「畫我家鄉美術比賽暨話我家鄉-浪漫台三線照片大募集得獎作品聯展」、「好客童年-親子活動」，讓民眾藉由欣賞藝文作品，認識客家生活美學在日常生活的重要性，歡迎踴躍報名參加，詳細活動辦法請至蕭如松藝術節活動網頁http：//Hsiaojusun.org.tw、蕭如松藝術園區官方網站http://hsiao.hchcc.gov.tw/web/查詢。