基隆首場世界年輕廚師菁英賽 林右昌帶路挑魚貨

基隆市長林右昌（左）客串糶手叫賣赤鯮，由外籍廚師扮演買主完成交易，體驗獨特魚市文化。（圖由基隆市政府提供）

2018-09-06 11:44

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆經國管理暨健康學院舉辦基隆第一次世界年輕廚師菁英賽，今天清晨市長林右昌陪著來自全球22國料理好手，一同到崁仔頂魚市挑選新鮮魚貨，體驗糶手叫賣，選手們看得驚奇。

林右昌指出，2018世界年輕廚師菁英賽在基隆舉行總決賽，基隆四季都能嘗到不同海鮮美味，從胭脂蝦、大明蝦、白帶魚到小卷，應有盡有，他陪來自22國家菁英廚師來看台灣的海鮮食材有多棒，趁機介紹海產讓選手作為明天決賽的料理食材，見證基隆豐富海產與特殊風情。

一早崁仔頂魚市擠滿趕著採買或批購現撈新鮮魚貨的人潮，在一盞盞鹵素燈映照下，伴隨魚貨鮮味，來自四面八方、此起彼落的叫賣聲，採買人潮在各攤前穿梭探詢，糶手快到幾近聽不清價格的喊價節奏，搭配不同手勢迅速成交，讓同行外國選手看得驚呼連連。

在翻譯協助下，林右昌解說競價方式並客串糶手叫賣赤鯮，由外籍廚師扮演買主完成交易，體驗獨特魚市文化。選手們也對位在魚市轉角的刀具攤產生興趣，在試用後覺得便宜又鋒利，紛紛掏錢採買。

林右昌也請選手品嚐在地天婦羅小吃，並介紹北台灣知名餐廳幾乎都會來基隆崁仔頂採購海鮮，周邊巷弄也有很多隱藏版美食，是難忘的觀光體驗。