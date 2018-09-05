適應極端氣侯 水利署長赴台南：建立具有韌性城市

立委陳亭妃（左）為了迅速解決水患，邀請水利署長賴建信（右）視察安南區堤防。（記者王捷攝）

2018-09-05 12:10

〔記者王捷／台南報導〕台南在雨災時四處淹水，立委陳亭妃邀請水利署長賴建信到安南區視察，陳亭妃說，淹水後地方里長感受很深，部分水利工程預算被列入前瞻計畫，上次總統蔡英文視察時也說，預算要一次到位，並分點來做工程，所以工程的速度、設計非常重要，所以邀請水利署長親身來視察，賴建信則說，會將水利工程結合地方的意見，建立具有韌性的城市。

賴建信說，災後要展望未來，希望多能聽聽在地的意見，工程有一定的專業，但是在地的知識若能跟專業結合，治水將更有效，外來復健工作將著重在安南區、北門與將軍，這幾天水利局同事已經分別到各地拜訪地方人士，了解地方的意見。

對工程進度的問題，賴建信希望能盡早解決水患問題，當然氣候變遷是很大的威脅，所以包括臨時措施、硬體工作都很重要，這個星期開始，水利署將針對抽水機汰換的協助市府，增加抽水機設備減少民眾對淹水的困擾。

賴建信說，核定預算的時候，會有一個在地諮詢小組，他今天南下是為了力行預算公民參與的成果，在水利工程設計上，也要考慮生態、未來維護管理以及因應氣候變遷，今天視察的堤防已經加高，至於水流的問題還會在做討論。