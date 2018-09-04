龍寶寶上小一！ 彰縣增加24教師全分發偏鄉

2018-09-04 21:50

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年小一新生生肖「龍年」，龍寶寶多，彰化縣175所國小新生班級總數，因此比去年增加41班，為此甄選24位正式教師，新生力軍當中有5位為英語專長的教師，明年新生生肖「蛇年」，避免班級數一下又往下掉，新學期加強教學特色和資源當誘因，吸引年輕人根留與回歸家鄉，延緩人口老化速度。

縣府主計處統計分析，彰化縣人口老化速度加快，縣內65歲以上老人人口比例15.08％，比全國14.22％還高，老化加速，最大的主因是每年超過2萬人的人口數外移造成，且以輕、壯年齡層為主，移出人口中多數都往六都大城市遷移，又以台中市最多。

不能再讓年輕人舉家外移！縣府在教育資源下猛藥，今年小一新生總數1萬781人、480班，去年9536人、439班，今年增加41班，班級數逆勢成長，全縣又以彰化市南郭國小462人、16班最多，其次員林市靜修國小369人、13班，鹿港鎮鹿東國小324人、員林市員林國小232人、彰化市中山國小314人，3校各有12班緊追在後。

少子化每校新生班級數要出現2位數字並不容易，個位班級數居多，縣內不乏還有「3人1班」、「4人1班」的迷你小校，這些小校位處偏鄉、臨山面海，倒是，今年縣內尚未發生「1人1班」的情況。

偏鄉地區新生少、班級數少已是不爭的事實，不過，全縣今年還是有4校實施班級數總量管制，包含彰化市大成國小新生6班、溪湖鎮湖北國小新生5班、和美鎮和仁國小新生5班、員林市育英國小新生6班。

縣府教育處副處長張淑珠表示，縣府考量少子化同時因應班級數成長，以及充實偏鄉教學資源，今年新學期甄選24位教師，全分發到偏鄉，市區學校授權各校以代理教師補足人力，明年就算班級數減少，也不會發生超額教師。

張淑珠指出，24位教師中15位普通班教師、5位英語專長、4位公費生，5位英語專長將深耕在地英語教材教學，縣內既有6位外籍英語老師，台灣和外國老師教英語，著墨中年級加深加廣的英語課程，提升公立學校英語教學品質。

5位英語專長教師各被分發到鹿港鎮文開國小、彰化市中山國小、鹿港鎮鹿東國小、田中鎮田中國小、秀水鄉明正國小。

張淑珠指出，新學期除讓校園新增教師生力軍、鞏固老師人才庫，教育處擬再爭取前瞻基礎建設計畫經費，充實校園教育智慧教室資源，邁開智慧行動教育步伐，減少城鄉教學差距，讓年輕人願意根留彰化，回歸彰化成家立業。