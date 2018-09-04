想當文化志工嗎？屏縣文化處現正招募中

屏東縣文化志工隊定期培訓。（圖由屏縣文化處提供）

2018-09-04 11:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府文化處為鼓勵更多民眾參與藝文活動服務，也因應2019台灣燈會在屏東舉行，即日起開始招募志工隊新成員，只要年滿18歲以上的社會人士或在學學生均可報名參與。

目前文化處志工隊分為四組，其中表演組服務地點在屏東藝術館或屏東演藝廳，負責各項演藝活動的會場引導、秩序維護、文宣發放等服務；展覽組的服務地點在枋寮F3藝文特區或屏東戲曲故事館，負責展示作品宣導、展場秩序維護等；園區組的服務地點在將軍之屋與軍歌館，負責勝利星村文化館舍及園區導覽解說與活動支援；另有圖書組，服務地點在介壽圖書館，負責圖書上架順架、協助圖書櫃檯作業等。

第一階段初審預計10月12日於文化處官網及臉書公佈通過名單，第二階段面試訂於10月20日上午9時於屏東演藝廳進行，屆時請攜帶身分證件。10月30日將於文化處官網及臉書公佈錄取名單。

通過錄取的志工隊新成員，將安排相關的職前教育課程與職前實務實習。未來可憑志工證件，得享有購買文化處自辦的藝文活動票券7折優惠、服勤保險、相關參訪及培訓成長課程等。文化處並於每半年一次辦理志工大會，讓志工交流聯誼及凝聚團隊向心力。

屏縣文化處表示，本次預計招募100名，有意報名者可至文化處官網最新消息下載簡章及線上報名，或至文化處一樓服務台索取紙本，報名時間至107年9月30日截止，洽詢專線：08-7227699分機199。