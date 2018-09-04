水啦！石門水庫重返滿水位 北水局確保水資源不浪費

石門水庫重返滿水位徘徊。（記者李容萍攝）

2018-09-04 00:06

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫集水區靠著低壓帶影響，自8月23日0時開始，集水區累計降雨量192.2毫米，蓄水量增加3533萬噸，迄今晚7時，大壩水位244.93公尺、距離滿水位245公尺僅7公分，蓄水率99.69％，這是近半年來、繼今年2月26日滿水位的最高水位，連帶今年下半年供水壓力已稍為減輕。

石門水庫集水區今年3月開始因雨量偏少，水情持續不佳，集水區因水位下降，被視為觀察水情指標、佇立在石壁邊的「酋長石」完整呈現全貌，原被蓄水覆蓋的區域出現一大片裸露土地、呈現乾涸景象，甚至長出綠草，水利署6月8日起把桃園地區的水情燈號由正常藍燈調整為水情稍緊綠燈，加上今年梅雨雨量偏少，6月中旬大壩水位曾降至222.5公尺，蓄水量僅5900萬噸，蓄水率29.8％。

7月瑪莉亞颱風過境，為石門水庫集水區帶來豐沛雨量，蓄水率一舉上升至85％，8月23日以來一波波有效降雨，讓水位節節上升、水情越來越好。不過，石門水庫一年週轉率要4次以上，水利署北區水資源局希望讓珍貴的水資源留在庫區，在操作上盡量讓水資源不輕易排放。

北區水資源局副局長張庭華表示，為確保石門水庫大壩安全，近日進行滿載發電以及永久河道放流口（PRO）放水，以調節水位，讓水位保持在滿水位245公尺徘徊，但因蓄水空間有限，北水局也隨時注意集水區降雨變化，以做為操作因應。

此外，石門水庫水情雖好，北水局對於清淤動作也沒有停止，陸運部分位在義興地區及水庫壩頂會持續進行清淤，以期能增加庫容。

石門水庫重返滿水位，蓄水區一眼望去湖光山色，美不勝收。（記者李容萍攝）