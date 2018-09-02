乳牛逛大街 網友：擠完乳出來散步

新營太子宮往下營的台19甲線，今日下午出現乳牛逛大街，所幸牧場主人立即接獲通知將牛趕回，民眾在臉書貼文引起熱烈迴響，有網友說：擠完乳出來散步一下啦！（翻攝臉書社團我是下營人）

2018-09-02 19:33

［記者王涵平／台南報導］新營太子宮往下營的台19甲線，今日下午出現乳牛逛大街，所幸牧場主人立即接獲通知將牛群趕回，民眾在臉書貼文引起熱烈迴響，有網友說：擠完乳出來散步一下啦！

民眾今日下午駕車行經台19甲線新營區鐵線橋段時，突然發現前方出現好幾隻乳牛在路上閒逛，立即在臉書社團貼上訊息「誰家的牛出來逛大街了？」找尋牧場主人，並呼籲路過的車輛請注意安全，放慢速度。

有網友則回應該路段車超多的，應該趕緊報警。

有網友幽默地說，牛牛今天放風日，出來找「馬鹿」。真正的放牛吃草。有網友驚呼看到牛在跑，開車去上班嚇到，發現原來乳牛比我車子大，怎跟小時候餵牛吃草感覺不一樣。

所幸牧場就在乳牛逛大街現場的對面，是閘門沒有關，乳牛才結伴闖出去，牧場主人很快就發現，順利將牛隻趕回牧場，結束一場虛驚。